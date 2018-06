Frankfurt/Main (AFP) Das hoch verschuldete Italien muss nach eigenen Angaben keine Finanzhilfen der anderen Eurostaaten beantragen. "Italien macht bei seinen Wirtschaftsreformen eine gute Arbeit und benötigt keine zusätzliche Hilfe", sagte der italienische Finanzminister Vittorio Grilli am Mittwoch nach einem Treffen mit Bundesbank-Chef Jens Weidmann in Frankfurt am Main. Er sei "recht zuversichtlich, dass wir die Probleme Italiens lösen". Weidmann lobte die Reformen der Regierung in Rom. Diesen seien anspruchsvoll und hart, aber effizient.

