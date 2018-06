Wiesbaden (AFP) Nach einem jahrelangen Rückgang ist die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Am Jahresende 2011 erhielten in Deutschland knapp 144.000 Menschen Regelleistungen zur Deckung des täglichen Bedarfs und damit 10,3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dies war der zweite Anstieg in Folge.

