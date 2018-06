Nürnberg (AFP) Ostdeutsche Jugendliche finden heutzutage leichter eine Ausbildungsstelle in ihrer Heimat und Umgebung als noch vor zehn Jahren. Nur vier Prozent der Azubis hätten 2011 für ihre Ausbildung noch in den Westen ziehen müssen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch mit. 2001 waren es demnach rund neun Prozent.

