Bonn (AFP) Gut fünf Monate nach der Messerattacke auf Polizisten bei einer Demonstration in Bonn muss sich vom 10. Oktober an ein 26-jähriger Salafist vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem türkischen Staatsangehörigen schweren Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Last, wie das Bonner Landgericht am Mittwoch mitteilte. Die Strafkammer setzte für das Verfahren vier Verhandlungstage bis zum 19. Oktober an.

