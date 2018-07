Berlin/Köln (AFP) Mit Empörung haben Politiker von SPD und Grünen auf die Verteilung von Postkarten der umstrittenen "Vermisst"-Aktion des Bundesinnenministeriums in der Kölner Keupstraße reagiert. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Neonazi-Mordserie, Sebastian Edathy (SPD), sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Mittwoch, die Verteilaktion in der Keupstraße sei "hochgradig unsensibel". Die "missglückte Kampagne" am Tatort eines der Neonazi-Anschläge umzusetzen, sei "nicht nachvollziehbar".

