Frankfurt/Main (Deutschland) (AFP) Der insolvente Versandhändler Neckermann wird abgewickelt. Zwar fänden "noch Gespräche mit einem interessierten Investor statt", teilte Neckermann am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Aus insolvenzrechtlichen Gründen jedoch habe die Geschäftsleitung entschieden, Neckermann abzuwickeln.

