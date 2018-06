New York (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat den arabischen Staaten die Unterstützung Deutschlands für den politischen und wirtschaftlichen Wandel zugesagt. Das Angebot für eine Partnerschaft in den Bereichen Bildung, Jobs und Wachstum sei weiter gültig, sagte Westerwelle am Mittwoch zum Auftakt einer ranghoch besetzten Sitzung des UN-Sicherheitsrat zur Situation in der arabischen Welt. Deutschland sehe die Herausforderungen in der Region, glaube aber an die "historische Chance" eines Wandels.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.