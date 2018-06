New York (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat vor einem militärischen Eingreifen von außen in den Bürgerkrieg in Syrien gewarnt. Dies könnte zu einem Flächenbrand in der Region führen, sagte Westerwelle nach einem Gespräch mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, am Mittwoch in New York. Auch al-Arabi warnte vor den Risiken eines ausländischen Militäreinsatzes. "Mehr Kämpfe in einem größeren Umfang werden zu mehr unschuldigen Toten führen", sagte er.

