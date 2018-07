Athen (dpa) - Der griechische Ministerpräsident, Antonis Samaras, und sein Finanzminister Ioannis Stournaras, haben sich auf ein rund 11,88 Milliarden Euro schweres Sparprogramm für das von der Pleite bedrohte Land geeinigt.

Zudem sollen weitere zwei Milliarden Euro durch neue Steuern in die Staatskassen fließen. Die Einigung wurde am späten Dienstagabend nach mehrstündigen Gesprächen erzielt, sagte am Mittwoch ein Mitarbeiter des Finanzministeriums der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch.

Das Sparprogramm muss nun bei einem neuen Treffen mit den Koalitionspartnern, dem Sozialisten Evangelos Venizelos und dem Chef der Demokratischen Linken, Fotis Kouvelis, gebilligt werden. «Wahrscheinlich am Donnerstag», sagte ein Mitarbeiter des Finanzministers. Auch die sogenannte «Troika» aus Experten der EU, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zenrralbank (EZB) muss noch zustimmen. Die Kontrolleure werden am Wochenende in Athen erwartet und sollen die Arbeit am Montag wieder aufnehmen.