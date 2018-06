Erfurt/Berlin (dpa) - Der im Verfahren gegen das NSU-Terrortrio als Unterstützer beschuldigte Ralf Wohlleben war nach bisherigen Erkenntnissen des Erfurter Innenministeriums kein V-Mann in Thüringen.

«Wir haben keinerlei Anhaltspunkte dafür», sagte Thüringens Innenstaatssekretär Bernhard Rieder am Mittwoch in Erfurt auf Anfrage. Trotzdem seien Verfassungsschutz und Landeskriminalamt um eine Prüfung dieser Frage gebeten worden.

Das Bundesinnenministerium hatte am Dienstagabend mitgeteilt, es gehe Hinweisen nach, dass einer der Beschuldigten aus dem Umfeld der Neonazi-Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) möglicherweise in der NPD als V-Mann für eine Sicherheitsbehörde tätig gewesen sei.

Der aus Thüringen stammende Wohlleben sitzt nach Angaben des Erfurter Justizministeriums weiter in der Justizvollzugsanstalt Tonna (Kreis Gotha). Zu einem Bericht der «Thüringer Allgemeinen» im Internet (Mittwoch), Wohlleben sei wegen Verdunklungsgefahr isoliert von anderen Gefangenen untergebracht, wollte das Ministerium mit Verweis auf die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts keine Angaben machen.

Wohlleben war am 29. November in Jena festgenommen worden. Nach Angaben seiner Anwältin soll er kein V-Mann des Verfassungsschutzes gewesen sein. «Ich habe inzwischen mit meinem Mandanten gesprochen. Er hat zu keinem Zeitpunkt mit irgendeiner Sicherheitsbehörde zusammengearbeitet», sagte Anwältin Nicole Schneiders der Zeitung «Die Welt». Wohlleben war 1999 in die NPD eingetreten, er wurde dann Kreis- und Vize-Landesvorsitzender.