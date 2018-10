Los Angeles (dpa) - In Steven Soderberghs Agentenstreifen «Haywire» ließ die Kampfsportikone Gina Carano ihre Muskeln spielen. Derzeit steht sie für den Actionstreifen «The Fast and the Furious 6» vor der Kamera, ab November soll Carano den Rachethriller «In the Blood» drehen.

«Variety» zufolge steht bereits der nächste hochkarätige Auftrag für die mehrfache Meisterin in der Sportart «Mixed Martial Arts» fest. Hollywood-Produzent Adi Shankar will mit Carano und anderen Action-Schauspielerinnen eine weibliche Version von «The Expendables» drehen. Autor Dutch Southern schreibt das Skript über eine Truppe kämpferischer Heldinnen. Sylvester Stallone hatte seinen Actionfilm «The Expendables» auf eine Truppe schießwütiger Söldner zugeschnitten. Im August räumte die Folge «The Expendables 2» mit Stars wie Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude van Damme, Bruce Willis und Stallone an den deutschen Kinokassen ab.