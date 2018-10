New York (dpa) - Der Rockmusiker Sting und seine Ehefrau Trudie Styler sind für ihren Einsatz im Kampf gegen das Abholzen des Regenwalds geehrt worden.

Die Stiftung «Cinema for Peace» verlieh dem Prominentenpaar am Dienstagabend (Ortszeit) bei einer Wohltätigkeitsgala in New York den «International Green Film Award». «Wir fühlen uns sehr geehrt», sagte Styler nach der Preisübergabe. «Wir sind wirklich privilegiert und damit kommt auch Verantwortung. Deswegen setzen wir uns für den Regenwald ein.»

Sting und Styler hatten 1989 die «Rainforest Foundation» gegründet, die gegen das Abholzen des Regenwalds kämpft und sich für die Erhaltung des Lebensraums indigener Völker einsetzt.

