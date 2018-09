Berlin (dpa) - EADS-Chef Tom Enders hat für den Fall der Fusion mit dem britischen BAE-Konzern den Erhalt aller Arbeitsplätze und Standorte in Deutschland versprochen. «Was in Deutschland ist, bleibt in Deutschland», sagte Enders am Mittwoch vor dem Wirtschaftsausschuss des Bundestages.

Teilnehmerkreise bestätigten entsprechende Informationen von «Spiegel online». Enders bezeichnete die Rüstungsfusion demnach als einmalige Chance, einen europäischen Weltmarktführer zu schaffen. Zudem wachse der deutsche Einfluss: Die Goldenen Aktien würden Deutschland erstmals dieselben Mitspracherechte einräumen wie Frankreich und Großbritannien. EADS beschäftigt in Deutschland fast 50 000 Mitarbeiter.