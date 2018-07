New York (SID) - Bill Belichick, Trainer des deutschen NFL-Profis Sebastian Vollmer bei den New England Patriots, ist wegen einer Handgreiflichkeit gegen einen Schiedsrichter zu einer Geldstrafe von 50.000 Dollar (39.000 Euro) verurteilt worden. Der dreimalige Super-Bowl-Champion hatte nach der Niederlage gegen die Baltimore Ravens am Sonntag den Referee an dem Arm gepackt.

Bereits am Montag waren John Fox, Headcoach der Denver Broncos, und sein Assistent Jack Del Rio mit einer Geldstrafe in Höhe von 55.000 Dollar (43.000 Euro) belegt worden, weil sie die Schiedsrichter angemeckert hatten. Weil die offiziellen NFL-Schiedsrichter aufgrund eines Gehaltsstreits vom Spielbetrieb ausgeschlossen sind, leiten seit Saisonbeginn Referees aus unterklassigen und Nachwuchs-Ligen die Partien.