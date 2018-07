Dijon (AFP) 28 Jahre nach dem rätselhaften Mord an einem kleinen Jungen in Ostfrankreich sollen neue DNA-Tests Licht ins Dunkel bringen. Ein Berufungsgericht in Dijon gab am Mittwoch grünes Licht für Untersuchungen an Kleidern und Schuhen des 1984 ermordeten Grégory Villemin, wie Oberstaatsanwalt Jean-Marie Beney sagte. Beantragt hatten die Tests Grégorys Eltern. Die DNA-Tests sollten "in den kommenden Wochen" beginnen, es handele sich allerdings um "ziemlich lange und komplexe Verfahren", sagte Beney.

