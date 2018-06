Auterive (AFP) Sechs Monate nach der Mordserie des Islamisten Mohamed Merah in Südfrankreich haben Ermittler erneut die Wohnung seines inhaftierten Bruders durchsucht. Nach Angaben der Polizei wurde auch Abdelkader Merah selbst am Mittwoch aus dem Gefängnis in seine Wohnung in der südlich von Toulouse gelegenen Ortschaft Auterive gebracht. Wonach die Beamten in der weiträumig abgesperrten Wohnung genau suchten, wurde nicht bekannt. Es sollten "zusätzliche Elemente" gefunden werden, sagte ein Ermittler lediglich.

