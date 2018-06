Braunschweig (SID) - Eintracht Braunschweig ist auch am siebten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga unbesiegt geblieben und hat dank eines Schlussspurts die Tabellenführung zurückerobert. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht bezwang Schlusslicht MSV Duisburg durch späte Treffer mit 3:0 (0:0) und setzte sich mit 19 Punkten an die Spitze. Gleichzeitig verschärften die Niedersachsen die Situation der Duisburger, die nach ihrem schlechtesten Saisonstart in der 2. Liga mit nur einem Zähler weiter am Tabellenende liegen.

Marc Pfitzner (80.), Pierre Merkel (84.) und Kapitän Dennis Kruppke (87.) entschieden vor 19.115 Zuschauern mit ihren Toren in der Schlussphase die Partie.

Den besseren Start in eine durchschnittliche Begegnung erwischten allerdings die Gäste, die mutig begannen und die favorisierten Braunschweiger früh attackierten. Srdjan Baljak (10.) hätte die beste Defensive der Liga (zwei Gegentore) aus acht Metern fast geknackt.

Auch wenn die Gastgeber nach 25 Minuten besser ins Spiel fanden, besaßen die Zebras die beste Chance der ersten Halbzeit. Braunschweig-Keeper Daniel Davari vereitelte nach einer schönen Kombination den Schuss von Valeri Domowtschiski (41.) mit einer Glanzparade.

Nach dem Seitenwechsel bestimmte Braunschweig das Geschehen, die verstärkten Offensivbemühungen scheiterten aber zunächst an einer sicher stehenden Duisburger Defensive. Eher überraschend sorgte Pfitzner nach einer scharfen Hereingabe von Gianluca Korte aus kurzer Distanz für die glückliche Führung. Der eingewechselte Merkel und Kruppke erhöhten.

Davari und Kruppke waren die besten Spieler bei Braunschweig. Aufseiten der Duisburger wusste Baljak als ständiger Aktivposten zu überzeugen.