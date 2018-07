Frankfurt/Main (SID) - Der FCR Duisburg hat in der Frauenfußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg geholt. Nach der 0:4-Auftaktniederlage gegen Turbine Potsdam zeigten sich die Duisburgerinnen gut erholt und gewannen das Revierderby gegen die SGS Essen 2:0 (1:0). Im Nachholspiel vom ersten Spieltag traf Jennifer Oster bereits in der zehnten Minute zur Führung, die Mandy Islacker kurz nach der Halbzeitpause erhöhte (52.).

In den weiteren Nachholpartien gab es Unentschieden. Der SC Freiburg und Bayer Leverkusen trennten sich 2:2 (0:1). Außerdem spielten der SC Bad Neuenahr und USV Jena 0:0.

In Freiburg hatte Innenverteidigerin Marith Prießen (17.) Leverkusen vor der Pause in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang drehten Fiona O'Sullivan (50.) und Juliane Maier (53.) die Partie, ehe die Freiburgerin Jenista Clark (76.) per Eigentor den Endstand herstellte. Freiburg verpasste damit einen optimalen Saisonstart und hat nach zwei absolvierten Spielen vier Punkte auf dem Konto. Leverkusen sammelte den ersten Saison-Zähler.

An den ersten beiden Spieltagen waren wegen des Finaleinzugs der deutschen U20-Fußballerinnen bei der WM in Japan (0:1 gegen die USA) mehrere Partien verlegt worden.