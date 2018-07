London (SID) - Der 16-malige Fußball-Nationalspieler Marko Marin hat beim FC Chelsea ein gelungenes Pflichtspieldebüt gefeiert und ist mit dem Champions-League-Sieger locker in die 4. Runde des englischen Ligapokals eingezogen. Dagegen schied Meister Manchester City bereits aus. Der FC Arsenal um die Nationalspieler Per Mertesacker und Lukas Podolski trat erst am Mittwochabend gegen Coventry City an.

Beim 6:0 (3:0)-Erfolg des FC Chelsea über den Zweitligisten Wolverhampton Wanderers mit dem ehemaligen Kölner Bundesliga-Trainer Ståle Solbakken wurde der 23 Jahre alte Marin, der zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, am Dienstagabend in der 59. Minute für den spanischen Welt- und Europameister Juan Mata eingewechselt. Durch seinen Pass auf Vorlagengeber Oscar war Marin vor 32.569 Zuschauern maßgeblich am 6:0 durch Victor Moses (70.) beteiligt.

Zuvor hatten bereits Gary Cahill (3.), Ryan Bertrand (7.), Mata (17.), Oriol Romeu (52./Foulelfmeter) und Fernando Torres (57.) für den Tabellenführer der Premier League getroffen.

Manchester City verlor trotz zweimaliger Führung gegen Ligakonkurrent Aston Villa mit 2:4 (2:2, 1:0) nach Verlängerung. Charles N'Zogbia (96.) und Gabriel Agbonlahor mit seinem zweiten Tor (113.) machten die Überraschung perfekt. In der regulären Spielzeit hatten der italienische Vize-Europameister Mario Balotelli (27.) und Alexander Kolarow (64.) die Citizens jeweils in Führung gebracht. Doch ein Eigentor von Gareth Barry (59.) und der erste Treffer von Agbonlahor (70.) hielten Villa im Spiel.