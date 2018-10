Athen (AFP) Am Rande von Protesten in Athen gegen weitere Sparmaßnahmen hat es Zusammenstöße zwischen Polizei und mehreren hundert randalierenden Jugendlichen gegeben. Die Sicherheitskräfte setzten am Mittwoch Tränengas und Blendgranaten ein, um etwa 200 vermummte Demonstranten auseinanderzutreiben, die sich in der Nähe von mehreren Luxushotels am zentralen Syntagma-Platz versammelt hatten, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zuvor hatten die Jugendlichen Brandbomben geworfen, Schaufenster eingeschmissen und Mülleimer angezündet.

