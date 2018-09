London (AFP) Im Abhörskandal um die inzwischen eingestellte britische Boulevardzeitung "News of the World" soll im September 2013 der Prozess beginnen. Ein Richter an einem Londoner Gericht setzte am Mittwoch nach einer Voranhörung zahlreicher in dem Fall Angeklagter den 9. September 2013 als Datum fest. Zuvor waren unter anderem die frühere Chefredakteurin des Boulevardblatts, Rebekah Brooks, sowie der frühere Pressesprecher des britischen Premierministers David Cameron, Andy Coulson, vor Gericht erschienen, um ihre Personalien anzugeben. Zwei weitere Voranhörungen finden Mitte Dezember statt.

