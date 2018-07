München (dpa) - Rund zwei Monate nach Bekanntwerden mutmaßlicher Manipulationen bei der Organvergabe in Deutschland sind Prüfer bei neuen Kontrollen auf Auffälligkeiten in München gestoßen. Am Klinikum rechts der Isar soll es eine Sonderprüfung geben. Das teilte die Bundesärztekammer mit, nannte aber keine Einzelheiten. Ende August waren mehr Kontrollen und Transparenz angekündigt worden. Patienten sollen zuvor Organe aufgrund von manipulierten Daten bekommen haben.

