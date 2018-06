Hamburg (dpa) - Mit seinem «Gangnam-Style»-Video hat der südkoreanische Sänger Psy einen neuen Weltrekord aufgestellt. Obwohl das Video erst seit dem 15. Juli auf der Internetplattform YouTube zu sehen ist, haben bereits 2 141 758 Millionen Menschen den «like»-Button unter dem Video angeklickt.

Damit ist es nun offiziell «das beliebteste Video in der Geschichte von YouTube», heißt es auf der Internetseite von Guinness Weltrekorde. Auf dem zweiten Platz landete das Lied «Party Rock Anthem» von LMFAO mit 1 574 963 likes, dicht gefolgt von Justin Biebers «Baby» (1 327 147 likes) und Adeles «Rolling in the Deep» (1 245 641 likes).

In dem Video zum Song zelebriert der Sänger einen Tanz, der an einen Reiter auf einem Pferd erinnert. Es sei das Video gewesen, bei dem alle gefragt hätten «Hast du das schon gesehen?», sagte Guinness World Records Community Manager Dan Barrett in London. Angeschaut wurde es noch viel häufiger als geliked. «In den vergangenen Jahren war es undenkbar, dass etwas hundert Millionen Mal gesehen wird. Und jetzt hat "Gangnam-Style" mehr als das Doppelte in nur drei Monaten auf Youtube geschafft», sagte Barrett. Psy - sein wirklicher Name lautet Park Jae-Sang - sei außerdem der erste südkoreanische Sänger, der es an die Spitze der iTunes-Charts geschafft habe.

