Austin (dpa) - Die nagelneue Strecke für Sebastian Vettels 100. Formel-1-Rennen ist bereit. Der Circuit of the Americas im texanischen Austin bekam Grünes Licht durch den Renndirektor des Internationalen Automobilverbands, Charlie Whiting. In einer Presseerklärung der Kursbetreiber hieß es, die Anlage sei höchstmöglich eingestuft worden. Der Große Preis der USA steigt am 18. November als vorletzter Saisonlauf. Es wird das Jubiläumsrennen des Titelverteidigers Vettel in seinem Red Bull.

