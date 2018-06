New York (dpa) - Der US-Sänger Andy Williams ist tot. Williams sei im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Blasenkrebs-Erkrankung gestorben, zitierten US-Medien seinen Sprecher. Der Sänger hatte besonders in den 60er und 70er Jahren mit Songs wie «Butterfly» und «Can't Take My Eyes Off You» weltweit große Erfolge gefeiert. «Moon River» aus dem Film «Frühstück bei Tiffany» wurde zu Williams' Erkennungsmelodie.

