Berlin (dpa) - Sänger Robbie Williams hat Bammel vor seiner neuen Rolle als Vater. «Ich war noch nie Popstar und Vater», sagte der 38-Jährige der Zeitschrift «In - Das Star & Style Magazin» nach der Geburt seiner Tochter Theodora Rose. Er habe keine Ahnung, wie er das hinkriegen solle.

«Ich mache mir in die Hose», gab Williams zu. Am 18. September hatte seine Ehefrau Ayda Field das gemeinsame Kind zur Welt gebracht. Seinen Lebensstil hat Williams aber schon vorher angepasst: «Ich versuche mittlerweile, immer pünktlich, wenn nicht sogar zu früh zu sein», sagte der Popstar. Ganz will er auf den Rummel um seine Person aber auch in Zukunft nicht verzichten: «Wenn man das einmal erlebt hat, will man das auch immer wieder haben.»

