Athen (dpa) - Hunderttausende demonstrieren in Griechenland gegen neue Sparmaßnahmen. Allein in der Hauptstadt machten mehr als 50 000 Menschen ihrer Wut über die Sparprogramme Luft. Teilweise kommt es zu Ausschreitungen. Die Chancen auf eine Rücknahme des milliardenschweren Sparpakets sind jedoch gleich null - die Regierung will hart bleiben. Ohne weitere Hilfen ist Griechenland bald pleite.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.