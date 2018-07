Dakar (AFP) Mit schlichten Zeremonien hat Senegal am Mittwoch der mehr als 1800 Toten des Untergangs der Fähre "Joola" vor zehn Jahren gedacht. Angehörige und Freunde der Opfer versammelten sich auf Friedhöfen nahe der Hauptstadt Dakar und in Kantène im Süden des Landes, wo die Toten bestattet sind. An den Zeremonien nahmen auch mehrere Minister teil, im Mittelpunkt standen aber die Hinterbliebenen und ihr Leid. Viele Trauernde konnten laut Berichten von AFP-Reportern die Tränen nicht zurückhalten und mussten von Angehörigen gestützt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.