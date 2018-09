New York (dpa) - Die zahlreichen Konflikte im Nahen und Mittleren Osten haben den Beginn der Generaldebatte der UN-Vollversammlung bestimmt. Vor allem die Gewalt in Syrien, aber auch das iranische Atomprogramm standen am Dienstag im Mittelpunkt des Treffens der 193 Mitgliedsländer.

An der Vollversammlung nehmen mehr als 120 Staats- und Regierungschefs teil. Am ersten Tag sprachen die Präsidenten der USA und Frankreichs, Barack Obama und François Hollande, zu den Vertretern der Völkergemeinschaft. Die erste Rede des neuen ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi und die letzte seines iranischen Kollegen Mahmud Ahmadinedschad werden an diesem Mittwoch mit Spannung erwartet.

Der iranische Präsident könnte wieder mit Ausfällen für einen Eklat sorgen. Die vergangenen Jahre hatte Ahmadinedschad es jedesmal erreicht, dass EU-Diplomaten nach antisemitischen und antiwestlichen Ausfällen den Saal verließen. Mursi wird hingegen vermutlich vor allem die Unruhen in der arabischen Welt nach dem islamkritischen Video ansprechen.

Obama richtete seine sehr persönliche Rede vor allem an Teheran und forderte eine Offenlegung des iranischen Atomprogramms. Die Zeit für Verhandlungen mit dem Iran sei «nicht unbegrenzt». Obwohl der US-Präsident das Wort Militärschlag nicht benutzte, drohte er dem Iran indirekt auch mit Waffengewalt. «Die Vereinigten Staaten werden tun, was wir müssen, um den Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erlangen.» Er verurteilte zugleich die jüngste Welle gewaltsamer anti-westlicher Proteste in Nahost.

Erneut forderte der US-Präsident ein Ende des Regimes von Machthaber Baschar al-Assad in Syrien. Sein französischer Kollege Hollande sagte, dass Frankreich eine neue Regierung in Syrien sofort anerkennen würde. «Das alte Regime hat seinen Platz in der Völkerfamilie für immer verloren. Und es wird nie wieder unter uns sein können. Deshalb würde Frankreich eine provisorische Regierung, die ein neues, freies Syrien repräsentiert, sofort anerkennen, wenn sie sich denn bildet.»

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hatte zuvor ein besorgniserregendes Bild vom Zustand der Welt gezeichnet. «Ich muss Alarm schlagen über die Richtung, in die wir als internationale Familie gehen.» Besonders besorgt äußerte sich Ban über die weltweiten Rüstungsausgaben, den Bürgerkrieg in Syrien sowie den Klimawandel.

Afghanistans Präsident Hamid Karsai rief den Westen auf, eine Islamfeindlichkeit zu bekämpfen. «Ich fordere den Westen - seine Führer und seine Medien - auf, der Islamophobie zu begegnen, wo immer sie auftaucht», sagte Karsai vor der UN-Vollversammlung. «Es ist sehr besorgniserregend, dass unsere Welt täglich heimgesucht wird von Gewalt, Hass und Ungerechtigkeit.»

Überblick über die Vollversammlung

Liste der Redner