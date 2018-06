FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist am Mittwoch weiter unter Druck geraten und auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen gefallen. Die Sorgen um Spanien steigen, insgesamt verschärfte sich die Lage in den europäischen Krisenländern zur Wochenmitte wieder. Am Vormittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,2847 US-Dollar. Zuletzt stand sie leicht erholt bei 1,2864 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagmittag auf 1,2932 (Vortag: 1,2916) Dollar festgesetzt.

Nachdem die Ankündigung der EZB, notfalls unbegrenzt Anleihen von Euro-Krisenländern zu kaufen, die Situation in den vergangenen Wochen deutlich entspannt hatte, ist die Schuldenkrise zurück im Fokus. Spaniens Wachstumsausblick verfinstert sich immer weiter, auch die Geldaufnahme wird für die viertgrößte Euro-Volkswirtschaft wieder teurer. An den Anleihemärkten zogen die Renditen zuletzt kräftig an. Solange Madrid keinen neuen Hilfsantrag in Brüssel einreiche, dürfe die Unsicherheit zunehmen, sagten Händler.

Auch die Skepsis der Anleger gegenüber Italien, Irland und Portugal ist wieder gestiegen. Griechenland, das ohnehin keinerlei Vertrauen an den Märkten genießt, kämpft derweil weiter, um die Pleite abzuwenden. Ein zweiter Schuldenschnitt wird immer wahrscheinlicher. Fundamentale Impulse dürften die Devisenmärkte am Mittwoch indes kaum bewegen. Mit den Neubauverkäufen stehen am Nachmittag lediglich Daten zum US-Immobilienmarkt auf der Agenda.