München (SID) - Basketball-Bundesligist Bayern München hat sich kurz vor dem Saisonstart überraschend von Trainer Dirk Bauermann getrennt. Der Viertelfinalist der vergangenen Saison teilte dem ehemaligen Bundestrainer die Entscheidung am Donnerstag mit. "Nach ausführlichen Diskussionen über mehrere Wochen haben wir uns zu diesem für uns alle schwierigen Schritt entschieden", sagte Bayern-Vizepräsident Bernd Rauch.

Nach SID-Informationen gab es unterschiedliche Auffassungen zwischen Vereinsführung und Trainer in Bezug auf die Mannschaftsführung und die Trainingsarbeit. Innerhalb der Mannschaft hatte es immer wieder Disziplinlosigkeiten gegeben, die in der vergangenen Saison in nächtlichen Eskapaden der Spieler Tyrese Rice, Chevon Troutman und Jared Homan gipfelten.

Die Bayern starten am 3. Oktober (17.00 Uhr/Sport1) gegem die EWE Baskets Oldenburg in die neue Saison.