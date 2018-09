Frankfurt/Main (dpa) - Enttäuschende US-Wirtschaftsdaten haben am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt Gewinnmitnahmen ausgelöst. Nach einem anfangs freundlichen Dax-Verlauf bröckelte das Plus bis Handelsschluss ab.

Mit einem kleinen Aufschlag von 0,19 Prozent bei 7290,02 Punkten ging der deutsche Leitindex schließlich aus dem Handel. Der MDax rückte um 0,57 Prozent auf 11012,53 Punkte vor. Der TecDax stieg um 0,88 Prozent auf 809,84 Punkte.

Nach schwachen Daten aus den Vereinigten Staaten zum Auftragseingang für langlebige Güter folgten enttäuschende Zahlen vom US-Immobiliensektor. Die noch nicht vollständig abgeschlossenen Hausverkäufe nahmen im August unerwartet ab. Händler Andreas Lipkow von MWB Fairtrade sprach von «insgesamt mäßigen Fundamentaldaten» und meinte: «Der Kursanstiegsmarathon der letzten Wochen fordert langsam seinen Tribut. Die Unternehmenslenker werden mit ihren Prognosen für die kommenden Quartale auch eher vorsichtiger. Diese Mischung lädt zu Gewinnmitnahmen ein.»