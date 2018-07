Sofia (AFP) Bulgarien könnte den Bau eines Atomkraftwerks mit russischer Technik in Belene an der Donau doch wieder aufnehmen. Ein Investmentfonds aus den USA habe Interesse an dem Projekt, sagte Regierungschef Boiko Borissow am Donnerstag. Dies habe der Investor Global Power Consortium vor dem zuständigen Parlamentsausschuss erklärt. Das Parlament soll nun die Regierungen formal mit Verhandlungen beauftragen. "Warum sollten wir sie abweisen, wenn sie Interesse haben?", fragte Borissow.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.