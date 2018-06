Berlin (dpa) - 35 Jahre lang war der Salzstock Gorleben im niedersächsischen Wendland die bundesweit einzige Option für ein Atommüll-Endlager. Da es dagegen massiven Widerstand gibt, soll es bald eine neue bundesweite Endlagersuche geben. Kritiker warnen vor einem Durchdrücken Gorlebens durch die Hintertür.

Ein Rückblick:

1977: Die niedersächsische Landesregierung unter Ernst Albrecht (CDU) beschließt, in Gorleben - an der Grenze zur damaligen DDR - ein nukleares Entsorgungszentrum zu gründen.

1980: Tiefbohrungen beginnen, um den Salzstock auf seine Eignung als Atommüllendlager zu erkunden.

1982: Die Bauarbeiten für das oberirdische Zwischenlager Gorleben starten. Es liegt nur einige hundert Meter entfernt vom Salzstock.

1983: Die Erkundung des Salzstocks unter Tage beginnt. SPD und Grüne werfen der Regierung von CDU-Kanzler Helmut Kohl vor, politischen Einfluss bei der Durchsetzung von Gorleben genommen zu haben. 2010 wird dazu ein Bundestags-Untersuchungsausschuss eingerichtet.

1995: Von massiven Protesten begleitet, trifft im oberirdischen Zwischenlager der erste Castor-Behälter mit Atommüll ein.

1999: Nach dem Regierungswechsel richtet Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) den Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte (AK End) ein. Er soll Ideen für ein neues Suchverfahren entwickeln.

2000: Im Atomkonsens vereinbart die rot-grüne Bundesregierung mit den Stromversorgern den Ausstieg aus der Kernenergie. Die Erkundung in Gorleben wird bis spätestens 2010 ausgesetzt.

2005: Trittin legt einen Entwurf für ein Standortauswahlgesetz vor: In einem bundesweiten Verfahren sollen neben Gorleben auch andere Standorte untersucht werden. Neuwahlen lassen den Plan scheitern.

2005 bis 2009: Nach der Wahl vereinbart die große Koalition, das Problem «zügig und ergebnisorientiert» zu lösen. Während die Union an Gorleben festhält, fordert Umweltminister Sigmar Gabriel (SPD) ein neues Auswahlverfahren. Es gibt keinen Fortschritt.

2010: Norbert Röttgen (CDU), Umweltminister der seit 2009 amtierenden schwarz-gelben Bundesregierung, teilt die Aufhebung des Erkundungsstopps mit. Gorleben habe weiter «oberste Priorität».

Mai 2011: Union und FDP beschließen einen Atomausstieg bis 2022. Über Gorleben hinaus sollen andere Optionen geprüft werden. Bayern und Baden-Württemberg zeigen sich offen für eine neue Suche.

November 2011: Nach einem Spitzentreffen von Bund und Ländern verkündet Röttgen einen Neustart mit weißer Landkarte und einer Suche ohne Tabus. Bis zum Sommer 2012 soll es ein Gesetz geben. Mit Inbetriebnahme des Endlagers ist aber nicht vor 2040 zu rechnen.

April 2012: Bei einem Spitzentreffen von Bund und Ländern gibt es Fortschritte, vor allem beim Streitpunkt Gorleben. Eine Einigung sei zum Greifen nahe, sagt Röttgen.

Mai: Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird für den CDU-Spitzenkandidaten Röttgen zum Debakel. Kurz darauf wird er von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) entlassen. Röttgens Nachfolger wird Peter Altmaier (CDU).

September: SPD-Chef Gabriel wirft Altmaier vor, vor der Landtagswahl in Niedersachsen im Januar 2013 eine Lösung zu verzögern. Angela Merkel weist vor dem Gorleben-Untersuchungsausschuss Vorwürfe zurück, sie habe in ihrer Zeit als Umweltministerin in den 1990er Jahren einseitig versucht, Gorleben als Endlager durchzudrücken.

