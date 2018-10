Leipzig (AFP) Autofahrer können ein volles Punktekonto in Flensburg nicht löschen, indem sie einen Lkw-Führerschein beantragen. Wird der Antrag abgelehnt, bleiben die Punkte in Flensburg trotzdem bestehen, wie am Donnerstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied. (Az.: 3 C 33.11)

