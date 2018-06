Berlin (AFP) Die deutschen Kartoffelbauern haben dieses Jahr eine deutlich geringere Ernte eingefahren als 2011. Um 10,6 Prozent seien die Erträge geschrumpft, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Insgesamt wurden rund 10,6 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Die Anbaufläche schrumpfte in allen Bundesländern außer Schleswig-Holstein. In ganz Deutschland gab es 238.100 Hektar Kartoffeläcker, etwa acht Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Der Verbraucherpreis für die Knollen sei tendenziell leicht höher als 2011, erklärte das Ministerium.

