München (AFP) Die am Münchner Klinikum rechts der Isar im Zusammenhang mit Lebertransplantationen festgestellten "Auffälligkeiten" sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht mit dem Organspende-Skandal in Göttingen und Regensburg vergleichbar. Aussagen des Präsidenten der Bundesärztekammer, Frank-Ulrich Montgomery, wonach der Münchner Fall in die Richtung der Fälle in Göttingen und Regensburg gehe, könne er nicht bestätigen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München I am Donnerstag.

