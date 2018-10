Brüssel (AFP) Die Euro-Länder haben in Brüssel die vom Bundesverfassungsgericht geforderte ergänzende Erklärung zum Vertrag für den Euro-Rettungsschirm ESM angenommen. Das teilte der Sprecher der zyprischen EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag über den Internet-Kurznachrichtendienst Twitter mit. Damit wurde eine weitere Hürde zum baldigen Inkrafttreten des ESM genommen. Der ESM soll am 8. Oktober starten, wenn die Euro-Finanzminister in Luxemburg zusammenkommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.