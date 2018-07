London (AFP) Der viel erwartete erste Erwachsenen-Roman der britischen Erfolgsautorin Joanne K. Rowling hat bei Kritikern ein uneinheitliches Echo hervorgerufen. In den ersten Rezensionen des Werks, das am Donnerstag im englischsprachigen Original und auf Deutsch erschien, erhielt Rowling zwar Lob für ihre soziale Botschaft, für die sie in die Nähe von Charles Dickens gerückt wurde. Doch erntete sie Kritik für teils als obszön empfundene Szenen, mit der sie weit entfernt von ihrem Welterfolg mit dem Zauberlehrling "Harry Potter" sei.

