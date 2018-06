Frankfurt/Main (AFP) Das Aus für den insolventen Versandhändler Neckermann ist besiegelt. "Trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten hat sich kein Investor entschließen können, Neckermann zu übernehmen und den Betrieb fortzuführen", teilte die Insolvenzverwaltung in Frankfurt am Main mit. Der letzte interessierte Investor habe sich am Donnerstag zurückgezogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.