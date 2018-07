München (AFP) Bei den am Münchner Klinikum rechts der Isar festgestellten "Auffälligkeiten" bei Lebertransplantationen handelt es sich um insgesamt neun Fälle. Auf diese Fälle sei eine interne Arbeitsgruppe der Klinik bei einer Prüfung aller zwischen Januar 2007 und Juli 2012 in der Klinik vorgenommenen 163 Lebertransplantationen gestoßen, teilte die Verwaltung des Krankenhauses am Donnerstag mit.

