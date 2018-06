Berlin (AFP) In einer Aktuellen Stunde zu den jüngsten Koalitionskonflikten im Bundestag hat die Opposition Schwarz-Gelb Regierungsunfähigkeit vorgeworfen. "Es ist die peinlichste Regierung, die das demokratische Deutschland je hatte", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann am Donnerstag. Die Uneinigkeit der Koalition bei Themen wie Frauenquote, Betreuungsgeld, Mindestlohn und Rente zeige, dass sie "in allen wichtigen innenpolitischen Fragen" handlungsunfähig sei.

