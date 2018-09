Rostock (AFP) Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in der Nähe von Gnoien im Mecklenburg-Vorpommern die beide Insassen ums Leben gekommen. Die zivile Maschine sei im Rahmen einer Übung der Bundeswehr in der Luft gewesen, teilte das Polizeipräsidium Rostock am Donnerstag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.