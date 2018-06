Athen (dpa) - Die griechische Koalitionsregierung hat sich nach mehrstündigen Verhandlungen grundsätzlich auf das neue griechische Sparpaket von rund 12 Milliarden Euro geeinigt. Das erklärte der griechische Finanzminister Ioannis Stournaras.

Wie er weiter sagte, brauche Griechenland noch die Zustimmung der Partner im Euroland. «Jetzt habe ich eine starke Grundlage, um zu verhandeln», meinte Stournaras. Noch sei unklar, wann die neuen Maßnahmen bekanntgegeben und vom Parlament gebilligt werden sollen. Stournaras sagte, er wolle zunächst der Troika aus Experten der EU, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB) die Maßnahmen präsentieren.

Wie das staatliche Fernsehen berichtete sollen die Kontrolleure von am Montag informiert werden. Wenn diese mit den Eckpunkten des Sparprogramms einverstanden sind, will Stournaras es seinen Kollegen der Eurogruppe am 8. Oktober präsentieren. Erst danach soll auch das griechische Parlament die Maßnahmen billigen.

Vorangegangen war ein Treffen mit Ministerpräsident Antonis Samaras und dem Sozialistenchef Evangelos Venizelos. Nach Informationen aus Kreisen des Büros des Ministerpräsidenten könnte es jedoch noch ein weiteres Treffen der Athener Koalitionsregierung kommende Woche geben. Dies werde nicht mehr die grundsätzlichen Punkte des Sparprogramms betreffen.