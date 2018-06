Moskau/Straßburg (AFP) Der Vorsitzende des russischen Unterhauses, Sergej Naryschkin, hat seine für Montag geplante Rede vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats abgesagt. Wie russische Nachrichtenagenturen am Donnerstag berichteten, begründete der Vertraute von Präsident Wladimir Putin diesen Schritt mit einer "russlandfeindlichen" Atmosphäre, die in der Versammlung herrsche. Die Parlamentarier aus den 47 Europaratsländern, unter ihnen eine Delegation der Duma, sollen am Montag und Dienstag über die politische Lage in Russland debattieren.

