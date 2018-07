Straßburg (AFP) In Anwesenheit zahlreicher Politiker und religiöser Würdenträger ist am Donnerstag die Große Moschee in Straßburg eröffnet worden. An der Zeremonie nahmen auch der französische Innenminister Manuel Valls und der für religiöse Angelegenheiten zuständige marokkanische Minister Ahmed Toufik teil. Die Feier fand wenige Tage nach der umstrittenen Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen durch das französische Satireblatt "Charlie Hebdo" statt, die den Zorn zahlreicher Muslime provoziert hatte.

