Zürich (SID) - Die kommende Fußball-WM in Brasilien startet in Deutschland am 12. Juni 2014 um 22 Uhr. Das Exekutivkomitee des Weltverbandes FIFA bestätigte am Donnerstag bei einer Sitzung in Zürich die Anstoßzeiten aller Begegnungen, das Eröffnungsspiel in São Paulo wird demnach um 17.00 Uhr Ortszeit angepfiffen. Das Finale am 13. Juli beginnt um 16.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) in Rio de Janeiro im Maracanã-Stadion. Die Gruppen-Auslosung für die WM findet am 6. Dezember 2013 an der an der Costa do Sauipe in Bahia statt.

Wie die FIFA zudem entschied, beginnt die Abstellungsfrist der Spieler am 19. Mai 2014. Damit alle Spieler vor der WM-Vorbereitung mit ihren Nationalmannschaften eine Woche Pause haben, legte der Weltverband für die WM-Teilnehmer eine verbindlichen Ruhepause vom 19. bis zum 25. Mai 2014 fest. Eine Ausnahme besteht lediglich für jene Akteure, die am 25. Mai 2013 im Londonder Wembley-Stadion im Finale der Champions League antreten.