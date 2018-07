Madrid (SID) - Der ehemalige Welfußballer Kaká vom spanischen Meister Real Madrid hat seinen Torriecher offenbar nicht verloren. Der Teamkollege der deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira erzielte beim 8:0-Erfolg seines Teams am Mittwochabend im Testspiel gegen den kolumbianischen Erstligisten Milionarios FC einen Dreierpack.

Kaká hat im Starensemble von Real Madrid derzeit einen schweren Stand. Zuletzt erhielten andere Real-Stars den Vorzug gegenüber dem ehemaligen brasilianischen Nationalspieler. In den letzten beiden Spielzeiten stand Kaká, der 2009 für eine Ablöse von 65 Millionen Euro vom AC Mailand in die spanische Hauptstadt gewechselt war, in nur 28 von 76 Ligaspielen in der Startformation. Vor der Saison hatte Trainer José Mourinho dem 30 Jahre alten Brasilianer mitgeteilt, nicht mehr mit ihm zu planen.