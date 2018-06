Raciborz (SID) - Die Fußballerinnen des Bundesliga-Vizemeisters VfL Wolfsburg sind mit einem deutlichen Sieg auf die europäische Fußballbühne gestürmt und stehen vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Die Niedersachsen setzten sich deutlich mit 5:1 (1:0) beim polnischen Meister Unia Raciborz durch und verschafften sich eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche (18 Uhr/Eurosport) in Wolfsburg.

Nationalspielerin Martina Müller hatte die Mannschaft von Trainer Ralf Kellermann in Schlesien in der 22. Minute auf die Siegerstraße gebracht. Unmittelbar nach der Halbzeitpause erhöhte die zweimalige Weltmeisterin auf 2:0 (46.). Gloria Chinasa machte es mit dem schnellen Anschlusstreffer (47.) für Raciborz noch einmal spannend. Dann aber zog Wolfsburg, das mit den Neuverpflichtungen Viola Odebrecht, Alexandra Popp und Luisa Wensing in der Startelf begonnen hatte, das Tempo an. Zsanett Jakabfi (67.) und die eingewechselte Conny Pohlers (71. und 78.) sorgten für klare Verhältnisse. Am Ende war sogar ein noch höherer Sieg möglich.