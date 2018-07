Prag (dpa) - In Tschechien wird der Verkauf von Schnaps heute wieder teilweise freigegeben. Das hat das Kabinett in Prag entschieden. Harter Alkohol, der vor dem 1. Januar dieses Jahres hergestellt wurde, darf demnach wieder in Geschäften und Gaststätten angeboten werden. Das gilt auch für fabrikneue Flaschen, die mit einem roten Steuersiegel markiert werden. Tschechien hatte den Schnapsverkauf vor anderthalb Wochen wegen einer beispiellosen Vergiftungsserie generell gestoppt. Mindestens 26 Menschen starben an Spirituosen, die mit Methanol gepanscht waren.

